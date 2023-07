Calciomercato Juventus | E’ fatta, Giuntoli chiude il suo primo colpo

Nella giornata di ieri il direttore di Sportitalia ha spiegato molto bene che l'approdo in bianconero di Giuntoli - come evidente - è arrivato un po' in ritardo rispetto agli altri. Questo, evidentemente, ha messo i bianconeri nella condizione di operare a rilento. "Da metà agosto ci divertieremo", ha sentenziato Criscitiello. E noi, crediamo che abbia seriamente ragione. Ma - nonostante questo - Giuntoli sembra iniziare a premere forte sull'acceleratore. Tanto che il primo colpo, lo avrebbe già piazzato.

Facundo Gonzalez è un classe 2003. E' alto 193 centimetri e pare essere particolarmente elegante quando è palla al piede. Tecnicamente è bravissimo ma è anche molto aggressivo sugli avversari e particolarmente attento ai movimenti della palla. Non solo, Campione del Mondo U20 è anche dotato da un gran tiro dalla distanza che ha messo in mostra in più occasioni. E' un colpo di quelli - davvero - alla Giuntoli. Giovane, ma pronto al grande salto. La Juve, ve lo diciamo, si è assicurata un colpaccio. Che però potrebbe non essere l'unico. In queste ore infatti stanno circolando anche delle altre voci molto grosse su altri nomi<<<