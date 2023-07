ESCLUSIVE JUVE / Motta: “Ecco quali sarebbero due grandi colpi”

Nuova intervista esclusiva della redazione di juvenews.eu. Ecco cosa ci ha detto Marco Motta, sul momento dei bianconeri

redazionejuvenews

In merito al mercato in casa Juventus, la nostra redazione ha intervistato telefonicamente in esclusiva Marco Motta, ex calciatore bianconero (dal 2010 al 2012 e, nuovamente, nelle stagioni 2013-2014 e 2014-2015).

Come giudichi, sin qui, il mercato della Juventus?

“Secondo me sono state fatte delle cose molto interessanti. Weah è un esterno tutto da scoprire: sono molto curioso di vedere il suo impatto sul nostro campionato”.

In compenso sono andati altrove tanti punti fermi: Di Maria, il tuo ex compagno all’Udinese Cuadrado…

“Io penso che la base dell’organico della Juventus sia già competitivo così. Non c’è nulla da stravolgere. Poi logico: qualche acquisto lo faranno sicuramente”.

I bianconeri sono reduci da una stagione fortemente deludente dal punto di vista dei risultati…

“Quando sei reduce da annate come l’ultima, lo stimolo è sempre far bene e dimostrare di essere i più forti. Per me la Juve potrebbe rilanciarsi in maniera significativa”.

Dal mercato potrebbe arrivare Kessie…

“Sarebbe un acquisto che farebbe svoltare nettamente il centrocampo della Juventus. Non so se sia stata intavolata una trattativa reale, ma un acquisto del genere ti svolta i valori dell’organico”.

Il tuo ex compagno Bonucci è stato posto fuori rosa…

“Non so cosa sia realmente accaduto. Secondo me all’esterno non si è dato un bel segnale. Magari internamente si sapeva già tutto da tempo. Però ritengo che queste questioni vadano risolte in altro modo, senza segnali di questo tipo verso l’esterno”.

A tuo avviso la Juve si sarebbe mossa soltanto virtualmente per Lukaku, al fine di applicare una manovra di disturbo ai danni dell’Inter?

“Io penso che, al di là delle strategie di mercato o meno, Lukaku sia un ottimo calciatore. In caso la Juve lo prendesse, acquisterebbe un grande attaccante”.