Dougals Costa: “Gremio sfida più importante della mia vita, è il mio club del cuore”

Il calciatore si è presentato in conferenza stampa

redazionejuvenews

L'ex calciatore della Juventus passato al Gremio, Douglas Costa, ha parlato durante la sua conferenza stampa di presentazione: "Questa è la sfida più importante della mia vita, tornare nel club dove tutto è iniziato. Questo è il mio club del cuore, tutta la mia famiglia è tifosa di questa squadra. Il regalo più grande che potessi fare al Gremio, visto che loro hanno sempre voluto riprendermi ed io non vedevo l'ora di tornare. Felice di essere qui in questo momento così speciale della mia carriera. Voglio vincere molto qui e punto alla Nazionale".

Il brasiliano ha lasciato il Bayern Monaco dove era andato a giocare in prestito lo scorso anno, e andà in Brasile a giocare per la sua squadra del cuore, come ammesso dallo stesso in conferenza stampa. Questo il comunicato di addio della squadra tedesca.

"Douglas Costa e Tiago Dantas lasciano l'FC Bayern. I campioni di Germania e Costa hanno deciso di rescindere il suo contratto prima della data di scadenza originale, e hanno anche raggiunto un accordo con Dantas che il suo contratto di prestito con il Benfica del Lisbona non sarà prorogato.

Costa è stato ceduto in prestito per una stagione dalla Juventus all'inizio dell'autunno. In questa stagione, il 30enne attaccante ha collezionato un totale di 20 presenze in Bundesliga, Champions League, Coppa DFB e ai Mondiali per club. Il brasiliano è fuori da febbraio a causa di una frattura all'attaccatura di un piede. L'FC Bayern aveva preso Tiago Dantas in prestito dal Benfica per una stagione in estate. Il 20enne portoghese ha collezionato due presenze con la prima squadra e sette con le riserve dell'FC Bayern.

Consigliere per lo sport Hasan Salihamidžić: "Douglas Costa e Tiago Dantas hanno vinto il campionato tedesco con noi in questa stagione. Vorremmo esprimere il nostro sincero ringraziamento a entrambi e augurare loro il meglio per il futuro".