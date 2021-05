Douglas Costa è del Gremio: “Felice di tornare a casa”

Il post del brasiliano

Con un comunicato ufficiale, la Juventus ha annunciato la cessione in prestito secco di Douglas Costa al Gremio: "E’ ufficiale il prestito a titolo gratuito di Douglas Costa, che andrà a giocare al Gremio. Il laterale brasiliano, bianconero dal 2017 e quest’anno in prestito al Bayern Monaco, vestirà la maglia della squadra di Porto Alegre fino al 30 giugno 2022".

Il brasiliano fa così ritorno in patria dopo un decennio in Europa passato tra Ucraina (Shaktar Donetsk), Germania (due volte al Bayern Monaco) e Italia (alla Juve dall'estate 2017 fino alla scorsa stagione). Una notizia che ha reso felice l'ormai ex numero 11 bianconero, entusiasta, come traspare dal suo profilo Instagram, di poter tornare nel club in cui ha mosso i primi passi nel mondo del calcio professionistico: "Da quando sono nato sono del tricolore! E questa storia ha un nuovo capitolo. Felice ed entusiasta di tornare a casa. Questo è il Gremio. Eh noi ragazzino ... è inutile!":