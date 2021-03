Marchisio: “Da una parte le cantano, dall’altra le suonano”

L'ex giocatore della Juventus ha postato sul suo profilo

La Juventus è tornata ieri sera alla vittoria contro lo Spezia , dopo il pareggio di sabato scorso contro il Verona, che aveva frenato la rincorsa dei bianconeri al primo posto. Ieri sera gli uomini di Andrea Pirlo, dopo un primo tempo in sofferenza, hanno trovato il bandolo della matassa nella ripresa riuscendo a vincere la partita. Subito dopo l'ingresso di Morata e Bernardeschi, i bianconeri si sono portati in vantaggio proprio dopo una combinazione tra i due novi entrati, con il numero 33 che ha fornito anche il cross da cui Chiesa ha ribattuto il suo stesso tiro in rete per il 2-0. Cristiano Ronaldo ha chiuso poi i conti firmando la terza rete della partita, che ha chiuso la sfida e spinto ancora più in alto nella classifica dei marcatori il calciatore portoghese.

Ora la Juventus è chiamata a dare seguito a questo risultato a partire da sabato, quando tra le mura amiche dell'Allianz Stadium arriverà la Lazio di Simone Inzaghi, che oggi non è scesa in campo contro il Torino. La squadra di Pirlo è infatti ancora lontana dalla vetta, e dovrà cercare di inanellare una lunga serie di vittorie per sperare di recuperare il distacco dai nerazzurri. I bianconeri dovranno quindi tenere alta l'attenzione, ma intanto si godono il successo ottenuto questa sera, che per stessa ammissione di Alvaro Morata e Andrea Pirlo darà morale alla squadra in vista dei prossimi cruciali impegni in campionato e in Champions League.