D’Onofrio: “Patteggiamento possibile per la Juve, ma non lo farà”

Paco D'Onofrio, avvocato, ha detto la sua ai microfoni di Calciomercato.it, parlando anche della Juventus. Ecco le sue parole sull'inchiesta relativa ai bianconeri per quanto riguarda il filone stipendi, commentando i rumors di un possibile patteggiamento per la Vecchia Signora: "Patteggiamento? “Tecnicamente è una soluzione. Se avviene prima del deferimento, si può ottenere fino al 50% di quello che sarebbe stata la sanzione prevista. Io credo che la Juventus non patteggerà, parlo di una mia sensazione.