Avv. Pezzano: “Inchiesta Juve? Patteggiamento possibile”

Gabriele Pezzano, avvocato, ha detto la sua a RBN sulla situazione giudiziaria della Juventus. Ecco le sue parole: "La Procura ha tirato in ballo l'articolo 4, una norma generale che sanziona tutti i comportamenti sleali. É la norma che si usa quando non c'è una norma specifica, prima dell'avviso di conclusione indagini quando le accuse non erano formalizzate ci eravamo interrogati su quali potessero essere, sulla gestione economica ci sono gli articoli 31 e 32 che prevedono sanzioni più lievi, la speranza era che venisse usato uno di questi articoli, hanno scelto la strada più pericolosa per la società, contestare la norma più grave ed anche più generica.