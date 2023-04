ULTIM’ORA / Juventus fuori dalle Coppe: “Annuncio clamoroso”

Secondo quanto viene scritto dalla Gazzetta dello Sport, la UEFA ha fretta. C'è tutta la prossima stagione da organizzare e per questo, parallelamente alle indagini Italiane, si sta lavorando per decidere - anche a livello Europeo - il destino della Juventus. Se anche i bianconeri dovessero vincere l'Europa League, per i giudici di Nyon, non cambierebbe nulla. Il comportamento antispotivo (confermato) e la condanna di alcuni dirigenti, non fanno che complicare le cose. L'UEFA ha già ricevuto tutti i documenti dalla Procura di Torino e sta esaminando le carte. Per la Juve, allora, quali sono i rischi?

Cosa rischia la Juventus

I punti fermi sono la condanna dei dirigenti e l'antisportività acclarata. Ma per la UEFA, potrebbe esserci altro. Nel senso che la Juventus ha patteggiato sul Fair Play perché fuori dai parametri. Per questo, se l'inchiesta dovesse dimostrare che le cifre sono false (quelle comunicate) a quel punto il patteggiamento potrebbe non essere concesso. O almeno, non alle stesse condizioni. E questo, scrive la Gazzetta, è un caso grave. In breve: "Si tratterebbe di bilanci falsi comunicati ai revisori dei conti, azionisti, Figc e Uefa". E allora, lo spettro della squalifica si farebbe sempre più forte. In generale, possiamo dire che per la Juventus sarebbe fondamentale comunque ottenere o una vittoria dell'Europa League o comunque di qualificarsi in qualche modo. Il motivo è semplice. Così facendo sconterebbe subito l'anno fuori dalle Coppe, senza buttare via due anni. E allora, ecco come cambierebbe il mercato della Juventus senza Europa <<<