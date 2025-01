Donadoni: “Koopmeiners? Il contesto influisce tanto”

Roberto Donadoni, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del momento di Koopmeiners.

Roberto Donadoni, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Tuttosport: “Dal punto di vista realizzativo la mancanza di qualche gol importante accende certe luci che lo portano a catalogarlo in un modo piuttosto che in un altro. Però ha già fatto 12 gol e poi in passato anche lui ha vissuto momenti particolari. È chiaramente un attaccante finalizzatore per cui occorre che la squadra giri in un certo modo per metterlo nelle condizioni di esaltare le sue qualità”.

Su Koopmeiners

“Non è sui livelli dell’anno passato. L’infortunio non gli ha certo dato una mano. Non so se sia così vera la teoria che chi va via dall’Atalanta poi fa fatica. Una cosa è sicura, a Bergamo i giocatori sono abituati in un contesto di un certo tipo, forse legato un po’ di più al gioco di squadra e quando qualcuno di questi interpreti va via e ci si aspetta che nella nuova squadra faccia la differenza anche individualmente ecco che le autentiche capacità tecniche vengono fuori. Conceicao? Chiaro che lui ha caratteristiche che accendono la fantasia del tifoso. Si fanno tanti discorsi poi però bisogna fare i fatti, serve dare fi ducia ai giocatori più giovani senza preoccuparsi immediatamente del risultato. Se in Italia non cambiamo questo atteggiamento rimarremo sempre ostaggio del solito problema”.