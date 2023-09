Donadel: “Un torto nel match contro la Juventus Nex Gen”

Donadel ha commentato la prestazione dell'Ancona sconfitta nel match di campionato contro la Juve Next Gen: c'è un rammarico per il tecnico

Il tecnico dell' Ancona ha analizzato la sconfitta dei suoi uomini nel match di Serie C contro la Juventus Next Gen . Ecco le sue parole: "Le nostre prestazioni stanno migliorando. Abbiamo diversi giocatori che sono arrivati a fine mercato che stiamo cercando di integrare. Io vado avanti e continuo a lavorare seguendo la mia strada. Stavolta la prestazione c’è stata, la squadra ha lottato come avevo chiesto".

Donadel ha proseguito: "Stavamo cercando di segnare la rete del vantaggio invece abbiamo preso una ripartenza letale. Ho visto una squadra arrembante soprattutto a inizio ripresa. Abbiamo avuto il torto di non sfruttare le occasioni, non so se è per sfortuna o perché manca qualcosa. Non cerco alibi".