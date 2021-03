Don Luigi Ciotti, prete antimafia: “Dalla Juve una mucca per ogni Scudetto vinto”

Il prete che vive sotto scorta per le minacce della mafia ha raccontato un aneddoto

La Juventus ha perso l'ultima partita disputata in campionato contro il Benevento, mancando ancora una volta la quarta vittoria di fila in stagione. Una brutta battuta d'arresto per la squadra di Andrea Pirlo che ha visto il sogno del decimo Scudetto sfumare quasi definitivamente. Una sconfitta che ha lasciato molti strascichi in casa bianconera: 12 dei giocatori sono partiti per le rispettive nazionali, mentre gli altri tra tre giorni riprenderanno gli allenamenti, con il tecnico bresciano che dovrà riuscire a tenere alto l'umore e la concentrazione della squadra, in vista dell'ultima parte della stagione.