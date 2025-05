Djorkaeff: “Kephren Thuram sarebbe stato perfetto per l’Inter”

Youri Djorkaeff, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del rendimento dei fratelli Thuram.

Youri Djorkaeff, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dei fratelli Thuram. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “Direi a buonissimo punto. Marcus ha sbrigato subito la parte più difficile del lavoro, capire che cos’è l’Inter, i suoi tifosi, San Siro. L’ho visto crescere, è un ragazzo molto intelligente e ha un tesoro in famiglia: Lilian conosce benissimo il calcio italiano. Marcus poi ci ha messo del suo, perché è un attaccante moderno che al lavoro per i compagni ha aggiunto i gol. E segnare a San Siro è speciale, come è speciale giocare per l’Inter: ci sentiamo spesso e glielo ripeto ogni volta”.

Sul fratello minore

“Lo dicevo anche a suo fratello Khéphren, sarebbe stato perfetto per l’Inter, ma ha scelto la squadra sbagliata…. La crescita in nerazzurro farà salire di livello Marcus anche in nazionale: diventerà centrale per la Francia, ha tutto per esserne il leader offensivo”. Intanto ecco le ultime sulla partita con il Benfica<<<