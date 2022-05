Di Stefano: “Per Chiellini la degna conclusione a Wembley”

L'inviato di Sky Sport a Coverciano ha parlato del capitano azzurro, che dopo la Juve lascerà anche la maglia dell'Italia contro l'Argentina.

Oggi ha parlato di lui l'inviato di Sky Sport a Coverciano Peppe Di Stefano: "Chiellini è un capitano e un ragazzo intelligente e speciale. Non lo conoscevo direttamente, ho imparato a farlo durante la scorsa estate. E’ un capitano vero, ci mette la faccia sempre, nelle gioie e nei dolori. Non è solo sollevare le coppe, ma anche nei momenti negativi, quando le cose non vanno bene e il mare è in tempesta. Chiellini lo è stato per la Nazionale. Non sono stati anni sempre bellissimi, ha vissuto delusioni Mondiali, ha vissuto Europei non vincendoli e vincendoli. Questa per lui probabilmente è la degna conclusione nello stadio che gli ha dato la gioia più grande".