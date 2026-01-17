90’+ 5- Finisce qui all’Unipol Domus di Cagliari. La Juventus esce sconfitta con il risultato di 1-0 in favore della squadra sarda. A decidere la gara è la rete di Mazzitelli, autore di un grande gol. Si interrompe così la striscia di risultati positivi per la squadra di Spalletti.
90’+4- Ultime speranze per la Juventus. Sarà corner.
90’+1- Coinçeao tenta il cross, troppo lungo per i suoi compagni di squadra.
89’- Il quarto uomo segnala 5 minuti di recupero.
88’- Ultimo cambio per Spalletti. Dentro Adzic per David.
87’- Juventus a trazione offensiva alla ricerca della rete.
84’- Juve vicina al pareggio. Mancino di Yildiz che viene deviato da Mina sul palo sinistro. Sarà calcio d’angolo per i bianconeri.
80’- Sostituzioni Juventus. Escono McKennie e Cambiaso, entrano Thuram e Coinçeao.
78’- Ancora una grande parata di Caprile. Questa volta è Yildiz a provare il tiro ma nulla da fare.
73’- Openda spreca una grande chance. La palla finisce all’interno dell’area di rigore e finisce sulla testa del belga, che non riesce a deviarla in rete. Poteva fare sicuramente meglio.
70’- Tentativo del neo entrato Zhegrova, tiro debole per sorprendere Caprile.
66’- Doppio cambio in casa Juve. Mister Spalletti inserisce Zhegrova e Openda per Miretti e Locatelli. Juventus a trazione ultra offensiva in questa ultima parte di gara.
65’- GOL CAGLIARI. Gaetano sugli sviluppi di una punizione serve Mazzitelli che calcia di prima intenzione e sorprende Perin. Cagliari in vantaggio.
64’- Ancora una sostituzione per Pisacane. Esce dal terreno di gioco Esposito per lasciare spazio a Idrissi.
62’- Grandissima giocata di Yildiz. Il numero 10 si libera della difesa avversaria e prova il tiro a giro sul secondo palo. Sfortunatamente per la Juve il pallone finisce di poco alto sopra la traversa.
60’- Kelly tenta il tiro dalla lunga distanza senza però impensierire Caprile
56’- Cambiaso si rende pericoloso con un grande tiro. Caprile in tuffo devia in angolo.
54’- Arriva la prima sostituzione della gara. Pisacane inserisce Borrelli al posto di Kilicsoy.
52’- Miretti si accentra dalla sinistra e calcia con il destro, pallone largo dalla porta difesa da Caprile.
50’- Ci provano anche i padroni di casa. Grande azione di Kilicsoy che serve Esposito e calcia di prima intenzione. Bravo Perin a respingere e mandare la palla in angolo.
48’- Bianconeri che provano subito a rendersi pericolosi con Yildiz. Difesa del Cagliari ancora una volta attenta e brava a chiudere gli spazi.
46’- Squadre in campo. Inizia la seconda frazione di gioco, nessun cambio per i due allenatori.
45’+2- Fine primo tempo. Nonostante le continue manovre offensive la Juventus non è risuscita a trovare la via del gol. Da segnalare la revoca di un calcio di rigore per i bianconeri dopo l’intervento del VAR. Si rientra negli spogliatoi sul risultato di 0-0.
44’- Ci saranno due minuti di recupero.
40’- Cinque minuti alla fine del primo tempo. Juventus alla continua ricerca della rete del vantaggio.
37’- Ancora corner per gli uomini di Spalletti, sono cinque fin qui gli angoli per i bianconeri.
35’- Ancora una conclusione di Miretti, finora il più pericoloso per la Juventus.
30’- Arriva il primo cartellino giallo della gara, viene ammonito Yildiz per simulazione. Il turco bravo a recupera palla a Palestra, nel tentativo di liberarsi da Zi Pedro accentua la caduta.
25’- Conclusione di Miretti. Bravo David a servire il centrocampista che calcia di prima intenzione, grande intervento di Caprile che mantiene così in parità il risultato.
23’- Miretti prova il tiro a sorpresa dalla lunga distanza, palla lontana dallo specchio della porta.
20’- Pochi spazi per i bianconeri in questo momento, molto bravo il Cagliari a chiudersi bene nella propria metà campo.
16’- PENALTY REVOCATO. Il direttore di gara viene richiamato dalla sala VAR, l’arbitro ricontrolla l’azione al monitor e decide ti togliere il rigore alla Juventus.
15’- RIGORE PER LA JUVENTUS!!. Miretti bravo nell’inserimento e al momento di calciare viene abbattuto da Mazzitelli. Massa indica il dischetto.
10’- Ci prova ancora Yildiz, questa volta bravo e attento Palestra a chiudere le manovre offensive del turco.
7’- Primo corner del match, se lo guadagna la Juventus con un’azione sulla fascia destra.
5’- Si accende Yildiz. Il numero 10 bianconero riesce a liberarsi della marcatura con una grande giocata e serve Koopmeiners. L’olandese però scivola al momento della conclusione e non riesce a trovare lo specchio della porta.
3’- Partenza forte della Juventus che prova subito a prendere il controllo della gara.
1’-Si parte!. L’arbitro fischia il calcio d’inizio.
Tutto pronto all’Unipol Domus per Cagliari-Juventus. Bianconeri a caccia della terza vittoria consecutiva per continuare così l’ottimo percorso intrapreso. Dall’altra parte, la squadra sarda, è a caccia di importati punti per tenersi fuori dalla zona retrocessione. Calcio d’inizio fissato alle ore 20:45, segui la diretta scritta della gara con noi!.