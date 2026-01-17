Cagliari-Juventus, i precedenti tra le due squadre

Gli uomini di Spalletti scenderanno in campo oggi alle 20:45. Ad attenere i bianconeri, ci sarà il Cagliari di Pisacane. Nella gara valida per la 21ª giornata di Serie A, la Juventus va alla ricerca dei tre punti per continuare il percorso positivo e mantenersi nelle zone alte della classifica.
Dall’altra parte, la squadra sarda, è reduce dalla pesante sconfitta rimediata nell’ultimo turno contro il Genoa, e va a caccia di importanti punti in ottica salvezza.
La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, ha analizzato i precedenti tra i bianconeri e il Cagliari. Di seguito la nota della società:
SERIE A | CAGLIARI-JUVENTUS, I PRECEDENTI
- La Juventus ha vinto 47 partite di Serie A contro il Cagliari (28N, 12P); solamente contro il Milan (48) i sardi hanno perso più incontri di campionato che con i bianconeri.
- La Juventus ha vinto 22 dei 28 incontri di Serie A contro il Cagliari dal 2010 in avanti (5N, 1P); in questo periodo, ha ottenuto più successi solamente contro l’Udinese (23 su 32 confronti).
- Dopo aver vinto solo uno dei primi sei confronti nella giornata di sabato contro il Cagliari in Serie A (4N, 1P), la Juventus ha vinto tutti i successivi match contro gli isolani disputati in questo giorno della settimana, con un punteggio complessivo di 15-4.
- La Juventus è rimasta imbattuta in 27 delle ultime 28 partite contro il Cagliari in Serie A (22V, 5N) – l’unico successo dei sardi nel periodo è arrivato il 29 luglio 2020: 2-0 all’Unipol Domus grazie alle reti di Luca Gagliano e Giovanni Simeone.
- Il Cagliari ha perso 20 partite casalinghe contro la Juventus in Serie A (10V, 13N), come contro Inter e Milan; contro nessuna squadra i sardi hanno subito più sconfitte interne nella competizione.