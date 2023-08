Dionisi su Berardi: “Salta anche questa, ma ritorna alla prossima”

Alessio Dionisi , allenatore del Sassuolo , ha detto la sua in conferenza su Berardi , obiettivo della Juve . Ecco le sue parole: "Bello e stimolante dopo una partita fatta bene in cui non abbiamo ottenuto niente dal risultato ma dalla prestazione sì. Di solito chi vince il campionato è la prima favorita per l'annata successiva, come ha detto qualche mio collega, e sarà bello e stimolante. Sulla carta siamo sfavoriti ma vogliamo stravolgere la carta.

Credo che il Napoli, come tutte le squadre, debba giocare per trovare condizione e linee di passaggio. Sembra la stessa squadra dell'anno scorso perché ha cambiato poco. La forza del Napoli si è già vista nella prima partita. Domani dovremo difendere da squadra e dovremo prenderci delle responsabilità per giocare perché dobbiamo andare lì a fare la partita, non una partita difensiva. Rientra Ruan, ci saranno Racic e Pedersen e questo rientra tra le notizie positive.

Berardi? Me l'aspettavo come prima domanda, non mi cogli impreparato. Domenico si è allenato con la squadra ma abbiamo valutato di non portarlo vista la condizione. Sarà sicuramente disponibile alla prossima al 100%, però ho e abbiamo ritenuto di non portarlo domani per farlo allenare in funzione della prossima. La squadra mi ha 'sorpreso'. Quella con l'Atalanta è la gara che abbiamo interpretato meglio se ci metto dentro anche quelle del precampionato. Sappiamo che l'Atalanta è una squadra forte, tutte le squadre assumeranno un'identità e anche noi lo faremo. Per me abbiamo fatto una buona prestazione soprattutto nel primo tempo, fino a quando ha retto la condizione fisica. Nel secondo tempo siamo stati meno bravi con la palla perché le gambe non erano più le stesse. Recuperando qualcuno, aggiungo anche Ferrari che è dentro al 100% e questa è una notizia positiva, sicuramente anche a partita in corso".