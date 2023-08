Kean ai saluti? Per sostituirlo la Juve pensa a Morata o Berardi

Kea potrebbe lasciare la Juve e per questo la dirigenza si è messa alla ricerca di sostituti: piacciono Berardi e Morata

"Kean uno dei nostri cinque attaccanti e siamo contenti di averlo", queste le parole del Football Director della Juve Cristiano Giuntoli prima dell'inizio della partita contro l'Udinese. Parole che sembrano assicurare un posto in squadra all'attaccante italiano, ma che potrebbero non rivelare tutta la verità. Nel mondo del calcio e in particolare in quello del calciomercato tutto può variare nel giro di un minuto e la situazione di Kean in casa Juve è particolarmente instabile. Sembra infatti che i continui ritardi dell'attaccante abbiano infastidito Allegri, tanto che il classe 2000 sarebbe ora sul mercato. Il Milan si è detto interessato (ma solo in prestito) mentre alcune squadre di Premier League potrebbero acquistarlo a titolo definitivo.

Per questo la Juve è subito corsa ai ripari e si è messa alla ricerca di alcuni possibili sostituti. Secondo quanto riportato dalla versione odierna di Tuttosport i due candidati sono Alvaro Morata e Domenico Berardi. L'attaccante italiano del Sassuolo vuole trasferirsi a Torino ma l'ad neroverde Carnevali ha tolto il giocatore dal mercato. Come per Giuntoli però anche in questo caso da qui al termine del calciomercato non sono escluse a priori novità.

Più facile la pista che porta allo spagnolo. L'Atletico Madrid non vuole liberarsi di lui ma se una squadra dovesse pagare la clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro il club non potrebbe opporsi. Per questo secondo quanto riportato anche da Gianluca di Marzio la Juve avrebbe bloccato il giocatore: se Kean dovesse davvero andarsene i bianconeri si fionderebbero subito sul giocatore dei Colchoneros. Per lo spagnolo sarebbe la terza esperienza alla Juve. Nelle prime due il classe 1992 ha collezionato 185 presenze con la maglia bianconera tra tutte le competizioni, condite da 59 reti e 39 assist. La situazione è in continua evoluzione: da qui alla fine del calciomercato ci aspettano giornate bollenti. Staremo a vedere.