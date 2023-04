Dimas: “Lo Sporting è diverso dal Benfica, la Juventus non è costante”

Manuel Dimas, ex calciatore, ha detto la sua a Tuttojuve.com, parlando anche della sfida dei bianconeri in Europa League. Ecco le sue parole: "Ci sono tutte le condizioni per assistere ad un buon match. Lo Sporting non snaturerà il proprio modo di giocare, non è una squadra che penserà a difendersi e dunque ci sarà possibilità per entrambe le squadre di segnare. La Juventus ha già incontrato il Benfica in questa stagione e sa che le nostre prime 3 squadre sono avversarie molto toste.