Hugo Viana: “Juve grande squadra. Anche con l’Arsenal partivamo sfavoriti”

Il dirigente della squadra portoghese ha parlato della sfida in programma domani sera contro i bianconeri a Torino

La Juventus scenderà in campo domani sera contro lo Sporting Lisbona nella partita valevole per l'andata dei quarti di finale di Europa League. Il direttore sportivo della squadra portoghese Hugo Viana ha parlato intervistato dai microfoni di Tuttosport, ai quali ha presentato la partita parlando anche della squadra bianconera.

" La Juve è una squadra con molta esperienza internazionale, molta di più rispetto a quanta ne abbiamo fatta noi negli ultimi anni. Un’ottima squadra, con campioni del mondo, vice-campioni del mondo, nazionali brasiliani, serbi, polacchi, colombiani e naturalmente italiani. Possiamo partite sfavoriti, ma ce lo dicevano anche prima del turno precedente contro l’Arsenal, eppure ora siamo noi a giocarci un posto in semifinale . Avremo le nostre opportunità nell’arco delle due partite: i “leões” saranno all’altezza. Abbiamo un allenatore, Amorim, che è il miglior allenatore che lavora in Portogallo. Farà una grande carriera".

"La Juventus sta attraversando un momento strano, ma è una squadra forte. Parlando in tanti di Vlahovic in crisi, io dico solo una cosa: quando un attaccante entra nel secondo tempo e segna la doppietta decisiva al Montenegro, parlo di due settimane fa, siamo sicuri che sia in crisi?".