Juve, Di Maria si avvicina: è lui che può aiutare Vlahovic

L'attaccante argentino è uno dei nomi più caldi del calciomercato bianconero, che sta entrando nel vivo. Si lavora sull'ingaggio e la durata.

Per un argentino che se ne va, ce n’è uno che potrebbe arrivare. La Juve è alla ricerca del sostituto di Paulo Dybala e il nome in cima alla lista è quello di Angel Di Maria. Classe 1988, El Fideo cresce calcisticamente nel Rosario Central, prima di trasferirsi in Europa, al Benfica. Qui si mette in mostra e dopo tre stagioni viene acquistato dal Real Madrid. In Spagna vince tutto, così come fa pochi anni più tardi al PSG. Alla fine di questa stagione, però, l’argentino si prepara a dire addio a Mbappé e compagni: “La mia idea è quella di giocare ancora un anno in Europa per arrivare al Mondiale nel migliore dei modi, se verrò convocato, e poi tornare in Argentina”, ha rivelato in una recente intervista.