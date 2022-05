Dalla Francia: accordo raggiunto tra Juventus e Di Maria

La Juventus sta seguendo il calciatore argentino e sta ragionando sulla possibilità di ingaggiarlo per il prossimo anno a parametro zero vista la scadenza del suo contratto

redazionejuvenews

La Juventusha chiuso il suo campionato tra le mura amiche dell'Allianz Stadium lunedì Sea, pareggiando per 2-2 la partita contro la Lazio. Una sfida ricca di emozioni, soprattutto per quanto successo all'esterno della mera partita: gli addii di Chiellini e di Dybala hanno emozionalmente provato tutta la tifoseria, che soprattutto per quanto riguarda l'argentino ha esternato tutta la sua gratitudine per quanto fatto dalla Joya in questi 7 anni. Ora la squadra bianconera è attesa dall'ultima partita contro la Fiorentina a Firenze, dopo la quale la prossima stagione entrerà subito nel vivo con l'inizio del calciomercato, per il quale la Juventus già si sta muovendo.

La dirigenza sta quindi ponendo le basi per quella che sarà la squadra del prossimo anno, con molti contatti in sede di mercato già presi con alcuni giocatori che potrebbero migliorare la rosa a disposizione di Allegri. Tra questi, nelle scorse settimane, è uscito un nome a sorpresa, spesso accostato ai bianconeri nelle scorse sessioni di mercato. Il calciatore del PSG Angel DiMaria infatti, è in scadenza di contratto con il club francese, e non eserciterà l'opzione per il rinnovo di uno anno. Il Fideo si è offerto alla Juventus, che ha valutato l'operazione e sta arrivando alla sua conclusione.

Stando a quanto riporta la stampa francese infatti, dopo le prime settimane di approcci e di chiacchierate esplorative, i bianconeri avrebbero chiuso l'affare per il quale mancherebbe solo l'annuncio. La Juventus, con il benestare di Massimiliano Allegri, aveva già messo sotto osservazione il giocatore, e fatte le valutazioni del caso, i bianconeri hanno capito la fattibilità dell'operazione e per chiudere mancherebbe solamente l'annuncio. Di Maria avrà un contratto per i prossimi due anni a 7 milioni a stagione più bonus. Un giocatore già esperto e pronto, per guidare tutti quei giovani che faranno parte dei bianconeri il prossimo anno.