Juve, è il momento di Pogba e Di Maria: settimana prossima decisiva

Pogba e Di Maria sono ormai ad un passo dal ritorno alla Juve: la prossima potrebbe essere la settimana della svolta

redazionejuvenews

Giugno è stato un mese lungo e doloroso per i tifosi della Juve, costretti a fare i conti con un mercato che stentava a ripartire. Mentre l'Inter riportava a Milano Lukaku, i bianconeri erano alle prese con i dubbi di Di Maria e i problemi legati all'attacco. Ora giugno è finito e luglio potrebbe essere il mese della svolta. Dopo una stagione difficile, la squadra di Massimiliano Allegri ha bisogno di rinforzi di livello e con esperienza internazionale e i primi due sembrano ormai ad un passo. La prossima potrebbe essere la settimana decisiva sia per Di Maria che per Pogba.

L'esterno argentino ci ha pensato molto, molto a lungo ma alla fine ha deciso di accettare la proposta della Juventus: contratto di un solo anno a meno di 7 milioni di euro più ricchi bonus. E il punto fondamentale potrebbero proprio essere quest'ultimi. Il Fideo ha specificato di voler giocare un'ultima stagione in Europa prima di tornare in Argentina e la Juve ha paura possano mancargli un po' di motivazione. Per questo nel suo contratto saranno presenti tanti bonus legati al numero di presenze e alle prestazioni: più l'ex PSG giocherà bene e più soldi guadagnerà. Al giorno d'oggi non può esserci motivazione migliore.

Passando a Pogba, la situazione è stata molto meno complicata. Conclusa la sua esperienza al Manchester United, il Polpo ha subito preso in considerazione l'idea di tornare a Torino e la dirigenza bianconera non ha dovuto insistere più di tanto per convincerlo. Il francese è legato ai colori della Vecchia Signora e non vede l'ora di tornare in Italia da Massimiliano Allegri, l'allenatore che più di tutti ha saputo valorizzarlo. L'ex United è atteso a Torino nei prossimi giorni: visite mediche e poi firme. I tifosi bianconeri sono in delirio, desiderosi di rivedere Pogba alla Juve.