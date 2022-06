Di Gennaro: “Gatti? Ottimo esordio. Chiellini assenza non da poco”

L'ex giocatore e commentatore è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso di Maracanà, per parlare dei temi più caldi della giornata.

redazionejuvenews

Antonio Di Gennaro è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso di Maracanà, per parlare dei temi più caldi della giornata. Il commentatore ed ex giocatore ha parlato dell'addio di Giorgio Chiellini, che oggi ha ufficializzato il suo passaggio al Los Angeles Fc, e di chi potrebbe sostituirlo: "Gatti ha fatto un ottimo esordio. Credo abbia la testa sulle spalle, è un indicazione importante per il suo futuro. Spero faccia bene con la Juve, perché poi vorrebbe dire farlo anche in Nazionale. Chiellini è un'assenza non da poco, ma ho molto a fiducia in lui".

Sull'ex Frosinone comunque ci vuole calma, perché avrà molto lavoro da fare: "Una partita non fa testo, anche se è stata positiva e con giocatori forti. La personalità è fondamentale. Anche Torricelliveniva da serie minori ma ha conquistato con qualità e personalità. Ha 24 anni, è nell'età migliore e ha buoni maestri vicino. Lo sa anche lui che il lavoro duro conta. Me lo auguro per lui che diventi titolare ma non lo sarà da subito".

L'Italia sta ben figurando in queste partite di UEFA Nations League, ma la delusione per l'esclusione dal Mondiale è ancora ben presente: "E' stata una debacle, abbiamo avuto due match point prima della Macedonia. Ora bisogna pensare al futuro, Mancini vuole gente nuova, giovani interessanti che non sono fenomeni, ma bisogna andare avanti. La Nazionale fa bene a promuovere i giovani, Mancini ha sempre avuto questo coraggio. Certo è che non andare al Mondiale è brutto".

Paulo Dybala invece ormai sta per diventare un giocatore nerazzurro, mentre la Juve è su Di Maria: "L'Inter acquista un giocatore di qualità. Dybala è andato via anche per un problema tattico. Sono due giocatori molto forti che possono cambiare gli equilibri in entrambe le squadre. Dybala non si può discutere tecnicamente, deve solo mettersi a posto fisicamente".