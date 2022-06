Chiellini ufficializza il trasferimento a Los Angeles: “Il nuovo capitolo”

Il difensore centrale, dopo aver lasciato la Juventus, ha ufficializzato il suo trasferimento alla squadra californiana con un video social.

redazionejuvenews

Ora è ufficiale: Giorgio Chiellini è un nuovo giocatore del Los Angeles Fc. La notizia era stata ormai confermata da settimane e ieri c'era stato l'ulteriore indizio social che non lasciava più dubbi. Oggi poi è arrivato l'annuncio da parte dello stesso difensore, che ha postato un video sui suoi profili social, ricondiviso anche dal club statunitense, in cui indossa abiti con lo stemma dei californiani. Sotto al video, invece, poche e semplici parole: "The Next Chapter", "Il Nuovo Capitolo".

Il Los Angeles Fc al momento è in testa alla Western Conference, nella regular season della MLS. La squadra guidata in panchina da Steve Cherundolo infatti ha 29 punti in classifica dopo 14 giornate, con 4 punti di vantaggio su Dallas. La stella della squadra è Carlos Vela, attaccante messicano che in Europa ha vestito le maglie di Salamanca, Osasuna, Arsenal, West Bromwich e Real Sociedad e che attualmente è il capocannoniere del club.

Proprio stamattina l'ex capitano della Juventus, intervistato ai microfoni di Radio Anch'io Sport, aveva spiegato i motivi della scelta di chiudere la carriera da calciatore negli Stati Uniti: "Io ora credo di aver bisogno di un'esperienza fuori, anche per chiudere più gradualmente la mia carriera calcistica. Posso andare in un campionato in crescita e per crescere a mia volta. Sono pronto a fare anche altri ruoli sempre nel campo, mentalmente sarei pronto a fare il dirigente. Vorrei conoscere e praticare tutto quel che avviene fuori dai campi, negli uffici, ma ci vorrà lavoro, pazienza e voglia di scarificarsi. Tra qualche anno ci sentiremo e potrò dire di aver capito almeno qualcosa della particolarità e delle difficoltà". Ora, dopo 17 anni di una carriera straordinaria con la maglia della Vecchia Signora, un nuovo capitolo della sua storia, l'ultimo sul campo. Poi ci sarà spazio e tempo per fare il dirigente, magari in bianconero.