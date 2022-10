Juve, la difesa regge: Danilo leader, Gatti cresce, Bonucci perde posizioni

Nella vittoria di Lecce i bianconeri non hanno subito gol per la terza gara di fila in Serie A. Il brasiliano guida, il capitano in panchina

redazionejuvenews

Dopo la grande delusione per l'eliminazione dalla Champions League, alla Juventus serviva una reazione. E ieri al Via del Mare i bianconeri hanno battuto 1-0 il Lecce, grazie al gol di Fagioli, trovando la terza vittoria consecutiva in Serie A, come non succedeva da febbraio 2021. La partita però è stata tutt'altro che semplice, con la squadra salentina che si è difesa bene, concedendo poco a un attacco che ha fatto fatica a creare pericoli.

Il dato positivo della vittoria contro i giallorossi è stata la tenuta difensiva. I bianconeri hanno tenuto la porta inviolata per la terza partita di fila in campionato. In totale sono 7 i clean sheets ottenuti in questa Serie A: solo la Lazio ne ha fatti altrettanti. La Juve è arrivata a 306 minuti di imbattibilità in campionato, dato incoraggiante, nonostante le diverse assenze e frutto anche di scelte chiare.

Danilo ormai è il vero leader della retroguardia bianconera e uno dei riferimenti di tutta la squadra, per esperienza e personalità. Il brasiliano è sempre uno dei più convincenti, pur cambiando ruolo a seconda delle necessità: da terzino destro a centrale nella difesa a due e nella difesa a tre. Contro il Lecce poi si è visto un ottimo Gatti. L'ex Frosinone ha messo tutta la sua grinta, giocando bene nella ricerca dell'anticipo, ma anche in fase di impostazione. Nonostante l'assenza di Bremer invece Bonucci è sempre meno utilizzato. Per il capitano bianconero ieri c'è stata l'ennesima panchina, segno che le gerarchie dietro stanno cambiando.