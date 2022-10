Juve, da Fagioli ad Alex Sandro, numeri e curiosità dopo la vittoria di Lecce

Ieri la squadra bianconera ha vinto sul campo del Lecce, trovando la terza vittoria di fila in campionato: decisivo il gol del centrocampista

redazionejuvenews

Ieri la Juventus ha battuto per 1-0 il Lecce, trovando la terza vittoria di fila in campionato. Ecco numeri e curiosità dopo la vittoria del Via del Mare, nel focus pubblicato dal sito ufficiale del club bianconero: "Nicolò Fagioli è il 1° calciatore nato a partire dal 2001 a segnare con la Juventus in Serie A.

Sono trascorsi solo 41 secondi tra l'ingresso in campo di Samuel Iling-Junior e il suo assist per il gol di Fagioli. Samuel (19 anni e 25 giorni) è il 3° giocatore più giovane della Juventus a fornire un assist in Serie A da quando il massimo campionato è tornato a 20 squadre (dal 2004/05), dopo Kingsley Coman (18 anni e 149 giorni v Parma nel novembre 2014) e Frederik Sørensen (18 aa, 305 gg v Inter nel febbraio 2011). E' anche il 1° giocatore inglese a fornire un assist in Serie A con la maglia della Juventus dal 2004/05.

La Juventus ha vinto tre match di fila in Serie A senza subire gol per la prima volta dal febbraio 2021. Nessuna squadra ha registrato più clean sheet della Juve in questa Serie A: sette, al pari della Lazio.

La Juventus ha schierato titolari due giocatori Under 20 in un singolo match di Serie A per la seconda volta con Massimiliano Allegri alla guida: l'altra risaliva al 13 aprile 2019 v SPAL.

200ª presenza di Alex Sandro in Serie A; dal suo arrivo alla Juventus (dal 2015/16) il brasiliano è il 3° giocatore bianconero con più presenze in campionato, dietro solo a Dybala (210) e Cuadrado (204).

Leonardo Bonucci eguaglia Amedeo Amadei (423) al 45° posto dei giocatori con più presenze nella storia della Serie A".