Mercato Juve / Non solo Pogba: altri 8 giocatori pronti a dire subito “sì”!

Paul Pogba ha già trovato l'accordo con la Juve per il suo ritorno a Torino, sarà lui il primo grande colpo di mercato dei bianconeri. Tutto fatto tra il francese e la Juventus, ora si attende solo l'annuncio che dovrebbe arrivare nei primi giorni di luglio. Ma, chiuso Pogba, il mercato della Juve va avanti.

Un altro grande obiettivo è Angel Di Maria, il nome in cima alla lista dei desideri di Massimiliano Allegri. Per l'argentino c'è da attendere ancora qualche giorno per capire quale sarà la sua risposta definitiva all'offerta della Juventus. Ma se da una parte Di Maria deve ancora sciogliere le ultime riserve, dall'altra ci sarebbero altri giocatori che sarebbero prontissimi a dire subito di "sì" alla Vecchia Signora.