Di Livio: “Scommetto su Vlahovic, Gatti in continua crescita”

Angelo Di Livio , ex calciatore della Juventus , ha detto la sua a Tuttojuve.com, parlando dei bianconeri. Ecco le sue parole: " Gatti sta crescendo di partita in partita, lo sta facendo con grande personalità. Poi chi seguiva la Serie B, non poteva non accorgersi di un talento del genere. Il futuro in bianconero è suo, di questo umile ragazzo che ricorda un po' la storia del nostro Moreno Torricelli.

Vlahovic? Sta passando il momento un po' più critico della sua avventura in bianconero, dopo l'infortunio non riesce a trovare la giusta forma e lo vedo anche un po' nervoso. Deve stare tranquillo, sereno, anche se un po' isolato lì davanti. Per me ieri è entrato discretamente bene, il suo colpo di testa per poco non entrava nell'azione che poi ha portato al gol di Gatti. La Juve ha veramente bisogno del miglior Dusan, quindi scommetto su di lui.