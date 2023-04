Gatti, la dedica al nonno: “A te che non ci sei più ma in fondo ci sei ancora”

La Juventus ha vinto ieri sera all'andata dei quarti di finale di Europa league contro lo Sporting Lisbona : tra le mura amiche dell'Allianz stadium i bianconeri si sono imposti per 1-0 grazie al goal di Federico gatti, alla sua prima rete in bianconero.la squadra di Massimiliano Allegri ha portato a casa il primo round, ma nonostante il vantaggio di un goal il ritorno in Portogallo della prossima settimana sarà tutt'altro che semplice.

Un goal importante, che dà alla Juventus la possibilità di arrivare al ritorno con due risultati su tre: il difensore ha esultato insieme a tutto lo stadio, per poi dedicare il goal al nonno scomparso, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram: "A te che non ci sei più, ma ci sei sempre stato e in fondo so che ci sei ancora"