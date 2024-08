Di Livio: “Vedo Inter e Milan davanti a Juventus e Napoli”

Di Livio ha parlato della lotta Scudetto per l'attuale Serie A: per l'ex calciatore Inter e Milan partirebbero favorite su Juve e Napoli

Intervistato per ilgiornaledellosport.it, Angelo Di Livio ha fatto il suo pronostico per la lotta scudetto dell’attuale campionato di Serie A. L’ex calciatore bianconero, nonostante il grande esordio contro il Como, non considererebbe la Juventus come candidata principale alla vittoria del titolo. Inoltre, La Vecchia Signora non sarebbe neppure la principale seconda forza del campionato.

Le parole di Di Livio sulla lotta Scudetto

Ecco cosa ha detto: “Oggi l’Inter è la squadra più forte. Il Milan secondo me è fortissimo, ma come altre concorrenti si sta assestando. L’Inter invece ha un organico collaudato, conosce molto bene l’allenatore, che ha un ottimo rapporto con i giocatori. Questo mette i nerazzurri un gradino avanti a tutti. Poi vediamo se sbaglieranno qualche partita, a quel punto Milan, Juve e anche il Napoli, che con Conte vedo bene, potrebbero approfittarne”.