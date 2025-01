Di Livio critico: “Il Napoli ha asfaltato la Juve. Kolo? Io darei fiducia a Vlahovic”

Intervistato da Tuttosport l'ex Juve Di Livio ha analizzato la sconfitta della Juve contro il Napoli: le sue parole

Il match contro il Napoli ha segnato una brutta battuta d’arresto per la Juve, non tanto dal punto di vista del risultato quanto più per il gioco espresso in campo. Se contro il Milan i bianconeri erano riusciti a convincere, contro la squadra di Conte non c’è stata quasi partita. È costì arrivata la prima sconfitta in stagione in Serie A, con i bianconeri fermi a 37 punti in 22 giornate.

Juve, le parole di Di Livio

Intervistato da Tuttosport l’ex Juve Di Livio ha detto: “Mi aspettavo un secondo tempo più coraggioso al Maradona da parte della Juventus, invece il Napoli ha asfaltato i bianconeri. Kolo Muani? Si è presentato bene e ha fatto un bel gol. È un giocatore che può coprire tanti ruoli in avanti. Non è ancora al top e deve recuperare la condizione, ma ho fiducia in lui e mi piacerebbe vederlo in coppia con Vlahovic. Vado controcorrente rispetto all’opinione pubblica: io darei fiducia a Dusan. I suoi gol Vlahovic li sempre fatti e può essere ancora utile alla Juve. Cambiaso? A me Andrea piace tantissimo, ma 60 milioni sono tanti e a quella cifra si rischia di non poter dire di no…”. Nel frattempo la Juve guarda al mercato: il West Ham ha aperto al prestito per Todibo <<<