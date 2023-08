Di Livio: “La Juve deve fare chiarezza su Pogba. Su Vlahovic-Lukaku…”

L'ex giocatore della Juventus ha parlato del mercato bianconero e delle linee che la squadra di Massimiliano Allegri dovrebbe seguire

La Juventus è scesa in campo questa mattina nell'allenamento congiunto con l'Alessandria, terminato con un'amichevole, vinta per 5-0 dai bianconeri. Un ultimo test per arrivare al meglio all'esordio in campionato, in programma il 20 agosto contro l'Udinese, con la squadra che è ancora in divenire. A parlare dei bianconeri e del mercato della Vecchia Signora, ci ha penato l'ex giocatore AngeloDiLivio, intervistato dai microfoni di CalcioTotale.

"Rovella con Sarri per le sue caratteristiche tecniche faràuna grandissima stagione e Pellegrini deve fare il salto di qualità perché ha tutto per essere un grandissimo esterno. Rovella per la Lazio è un grandissimo acquisto. Io comunque me lo aspetto un acquisto della Juventus in quel ruolo".

"Lukaku-Vlahovic? Intanto ci siamo dimenticati di Kaio Jorge che è un prospetto molto interessante anche se non cosa farà la Juve. Secondo me la Juventus deve fare chiarezza su Pogba che sta ancora male ed è un problema perché l'ingaggio è alto, il giocatore non è a disposizione ed è un problema per le casse della Juve che sta vendendo molto bene, sta cercando di risparmiare ma qui stiamo parlando di un giocatore che non ha giocato mai e per me è un problema. Che cosa manca alla Juve? Manca di tornare vincere e come uomini un difensore e un centrocampista. Se vuoi tornare a vincere bisogna sacrificare Vlahovic per Lukaku".