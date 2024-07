Di Gregorio: “Sono qui per vincere. Voglio migliorarmi tanto”

Michele Di Gregorio, nuovo calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della vittoria.

Michele Di Gregorio, nuovo calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “Prima di venire qua in tanti mi hanno detto che chi viene qui viene per vincere, quindi vittoria. Ma è stato un percorso duro, un percorso che parte da lontano. Partito dalla serie C e forse neanche pensando dove poi sarei potuto arrivare. Poi oggi quando sono arrivato sono state emozioni forti proprio per questo, perché è un raggiungimento importante ma so che che deve essere un punto di partenza. Un aggettivo ti direi ,forse, reattivo. i miei punti di forza credo siano la reattività, esplosività però credo anche anche l’equilibrio, equilibrio mentale e credo che arrivare qui significhi ancora migliorarsi, quindi non vedo l’ora”.