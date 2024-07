Ag. Di Gregorio: “Per Michele è il coronamento della carriera”

Carlo Belloni, agente di Di Gregorio, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del trasferimento del portiere.

Carlo Belloni, agente di Di Gregorio, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “Per Michele è stato il coronamento di un percorso, l’obiettivo era di arrivare in una squadra come la Juventus per vincere e non ci nascondiamo nel dirlo; Luca arriva dai dilettanti e sta seguendo una strada diversa rispetto ad altri suoi coetanei, era già stato addocchiato da società professionistiche ed è un ragazzo che ha sempre ascoltato i nostri consigli. In Serie D ha fatto la differenza come 2005, c’erano molti occhi importanti addosso ma ho dato la priorità alla Juventus Next Gen per i discorsi già avviati per Di Gregorio. L’ho sempre pensato, però in questi giorni mi sono reso ancora più conto di come la Juventus sia un club davvero top”.