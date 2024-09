Di Gennaro: "Juve, mettere Weah al posto di Vlahovic..."

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del rendimento di Vlahovic.

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “L’evoluzione del calcio per tanti porta a giocare in più ruoli. Lo scorso anno al Bologna aveva un centravanti diverso, che dettava i tempi, Vlahovic è diverso ma è il suo centravanti. In campionato tutte le squadre sono coperte, in Europa è diverso. Tre 0-0 stridono con quello che Motta dovrebbe dare. Va bene l’evoluzione, ma mettere Weah adattato al posto di Vlahovic. Di sicuro è stato un modo per spronare il serbo. Motta mi piace, ma se lo avesse fatto Allegri lo avrebbero distrutto. Di occasioni davanti ne mancano e non ci si aspettava che fosse così. Non faccio paragoni, però al suo posto Allegri sarebbe stato molto criticato”.

Se Vlahovic è pronto per una top squadra

“Si fa il paragone con Zirkzee, che è un centravanti di movimento, ma lui non è così. Non si fa vedere perchè magari sbaglia tecnicamente. Le gerarchie Motta non le guarda, fa giocare Savona al posto di Danilo. Quindi se torna Milik magari giocherà lui. E poi oggi mi chiedo come mai non gioca Douglas Luiz, perché va bene l’ambientamento ma deve giocare di più”.