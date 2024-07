Di Gennaro: “Juve, fai bene a tenere Vlahovic…”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della permanenza di Vlahovic.

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “È un ottimo colpo a cifre contenute, con i rossoneri che si assicurano un buon attaccante che conosce benissimo la Serie A e che è cresciuto tanto anche in termini di personalità, ma per sostituire Giroud resto convinto che serva altro. La verità è che di attaccanti forti a cifre ragionevoli in giro per l’Europa ce ne sono davvero pochi, penso a Kane, Haaland, Lautaro…le grandi squadre ce li hanno e se li tengono, in quest’ottica la Juve ha fatto bene a tenersi Vlahovic”.