Di Gennaro: “Di Maria se sta bene non lo fermi. Su Dybala…”

Di Maria al suo posto ora? Se sta bene non lo fermi, fa la differenza. E Dybala ora gioca anche più a tutto campo. Ha preso forza, motivazioni, si sente un leader come non è mai stato alla Juve. E alla Roma manca un altro fondamentale come Wijnaldum, che se sta bene...Allegri? Se vuole risalire la china, deve rischiare qualcosa di più Allegri.

Spalletti un grande allenatore ma Gasperini tra i più forti in Italia. Magari fuori si può discutere, ma sul campo no. Vedete Scalvini come gioca? Come un veterano. Lì l'allenatore incide. E poi scovano sempre giocatori, ultimo Lookman, che chissà a quanto potranno rivenderlo. L'Atalanta compra i giovani e li fa giocare, oltre a valorizzarli. Fanno un calcio ancora più veloce e tecnico. Non risentono delle cessioni eccellenti. Gasp lo ha detto che serviva tornare ad essere l'Atalanta di prima. Ed è così ora. Con che personalità ha giocato il secondo tempo con la Juventus? Quando si arriva a fine ciclo non si deve per forza mandare via un tecnico se ho uno di quel peso, mando via i giocatori che vogliono andare via o che hanno dato tutto".