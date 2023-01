Juve, Cobolli Gigli: “Plusvalenze? Completamente diverso da Calciopoli”

Intervenuto nel corso del programma Radio Anch'io Sport, in onda su Rai Radio 2,l'ex presidente della Juve Cobolli Gigli ha parlato dei 15 punti di penalizzazione dati alla Juve: "La storia si ripete nel senso che la Juve potrebbe essere soggetta a penalizzazioni come con Calciopoli. Ma qui gli argomenti sono completamente diversi: Calciopoli investigava i rapporti non sani tra le squadre e gli arbitri, qui invece è un discorso che riguarda le plusvalenze. Aspettiamo che la Corte d'Appello della FIGC faccia uscire il suo ricorso per capire le motivazioni per cui solo la Juve ha avuto 15 punti di penalizzazione e le altre squadre no. Non che io voglia che le altre squadre siano penalizzate, ma anch'io ho notato una certa discrepanza concettuale".