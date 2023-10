Rimedio: “Allegri sta costruendo una Juventus per Champions e Scudetto”

Durante la sua partecipazione a Rai Sport, Alberto Rimedio ha parlato della Juventus e delle sensazioni che ha trasmesso dopo i primi mesi di stagione. Ecco le sue parole: "Ci sono degli aspetti positivi importanti: vincere un derby è sempre una spinta in più. Non aver subito gol per la terza gara di fila e aver dimostrato una propria compattezza".

Il giornalista ha proseguito: "Per quanto riguarda l'estetica del gioco noi avevamo pensato sia nel precampionato che nel primo tempo di Udine che potesse esserci un'evoluzione sul piano del gioco, il proseguo del campionato invece ci sta dimostrando che non è questo l'obiettivo di Allegri che sta costruendo una Juve estremamente concreta, terza in classifica, pienamente in corsa per l'obiettivo Champions e per lo Scudetto".