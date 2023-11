Di Canio: “Contro la Fiorentina la Juve giocava come se dovesse salvarsi”

La prestazione vittoriosa della Juventus contro la Fiorentina non avrebbe convinto tutti. Un esempio è l'opinione di Paolo Di Canio : dagli studi di Sky Sport, l'ex calciatore si è dichiarato non particolarmente impressionato dal modo di giocare dei bianconeri. Ecco le sue parole: "È sembrata la vittoria di una squadra che si deve salvare al cospetto di una grande squadra che deve vincere a tutti i costi. Difesa ad oltranza per tutto il secondo tempo, la Juventus non è mai uscita dall’area di rigore, ma la Fiorentina non ha mai dato la sensazione di poter segnare".

Di Canio ha proseguito: "Questo per merito della Juve e tanto demerito e imprecisione della Fiorentina. Difficile muoversi con tanta densità in area, i giocatori erano però già fermi lì, non hanno mai provato l’anticipo e non c’era nessun centrocampista che si inserisse, anche perché non c’è nessuno con queste caratteristiche. Per cui è stato ‘facile’ poter difendere così per la Juve. L’unica palla pericolosa è stata in ripartenza”.