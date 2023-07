Di Biagio: “Inter e Juve devono fare di più in questa stagione”

Sulla Roma e il Milan: "La Roma è una di quelle squadre che dovranno cercare di migliorarsi, magari arrivare tra le prime quattro. Non è facile, il mercato non è decollato e ci sono mancanze, il sesto posto però non può bastare. Con l'addio di Maldini per il Milan sarà un'assenza importante, era punto di riferimento per allenatore, giocatori e tifosi. Se i calciatori vanno e vengono, ora bisogna invece vedere la società in che direzione vuole andare".