Di Benedetto: “La Juventus vuole 30 milioni di euro per Vlahovic”

Di Benedetto ha parlato della punta della Juve, Vlahovic: per il giornalista, la valutazione del club sul cartellino sarebbe di 30 milioni

Nel suo editoriale su TMW, Lorenzo di Benedetto ha parlato dell’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. Ecco un estratto delle sue parole: “Il nome in cima alla lista delle priorità di Giuntoli è quello di Dusan Vlahovic. La vicenda è ormai nota da mesi: il serbo ha un solo anno di contratto e il suo stipendio da 12 milioni di euro pesa tantissimo. Per questo l’ipotesi cessione è sempre più concreta, a patto che il centravanti riesca a trovare una squadra disposta ad accontentarlo sotto il profilo economico. E in questo senso il prezzo fatto dalla Juve per il cartellino del calciatore potrebbe fornire un grande assist alle pretendenti. Per strappare Vlahovic alla Juventus serviranno 30 milioni di euro, una cifra che fa gola, inevitabilmente, a tutti i club che lo hanno messo nel mirino”.

Di Benedetto: “Il Barcellona fiuta l’affarre”

Il giornalista ha anche aggiunto: “Ok le difficoltà incontrate in questa stagione, con 14 gol segnati in 38 partite giocate, uno ogni 181 minuti, ma con la carta d’identità che dice 25 anni compiuti a gennaio, il gioco varrà assolutamente la candela. Il Barcellona fiuta l’affare, ma occhio anche alla Premier League. Se Dusan Vlahovic dovesse davvero lasciare Torino ecco che la Juventus dovrebbe subito andare a cercare il sostituto, e in questo caso i margini di errore non ci saranno. I nomi sono tanti e sarà vietato sbagliare, con l’intero reparto offensivo che potrebbe comunque essere rivoluzionato (..)”. Leggi anche le ultime indiscrezioni sul futuro di Vlahovic <<<