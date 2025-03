Di Benedetto: “Fiorentina-Juve sfida tra alleati di scambi”

Lorenzo Di Benedetto ha parlato della sfida di Serie A tra Fiorentina-Juventus, la quale definisce l'incontro tra due alleate di mercato

Nel suo editoriale su TMW, Lorenzo Di Benedetto ha presentato la sfida di Serie A tra Fiorentina e Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: “Alle 18 però ci sarà anche la gara del Franchi tra la Fiorentina, precipitata al nono posto in classifica in Serie A dopo la vittoria del Milan di ieri ma ancora una volta ai quarti di Conference, e la Juventus, reduce dal pesantissimo ko di una settimana fa contro la Dea all’Allianz Stadium che ha spezzato sul nascere il sogno di rientrare nella lotta al Tricolore. Viola e bianconeri saranno dunque avversari in campo, dopo tante trattative di mercato negli ultimi anni che hanno anche fatto dire a qualcuno che i due club fossero per certi versi anche alleati nelle trattative che hanno portato a tanti cambi di maglia”.

Di Benedetto: “Di Livio e Felipe Melo hanno aperto le danze”

Il giornalista ha proseguito: “Firenze-Torino: Bernardeschi il primo, poi Chiesa, Vlahovic e Nico Gonzalez.

Senza andare a scomodare nomi che fanno parte del passato, a partire da Roberto Baggio fino a Moreno Torricelli, Angelo Di Livio e Felipe Melo, il primo nome da fare, quello che ha aperto le danze, è quello di Federico Bernardeschi. Dall’altra parte i nomi sono due e risalgono entrambi a questa stagione. In estate l’arrivo di Moise Kean in viola, per 13 milioni di euro più 5 di eventuali bonus e in inverno, nell’ultimo giorno di mercato, quello di Nicolò Fagioli in prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato per un totale di 16 milioni più bonus”. Leggi anche le parole del direttore sportivo Pradé su Fiorentina-Juventus <<<