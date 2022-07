Juve, il Bayern Monaco ci prova per de Ligt: asta internazionale per lui

de Ligt sembra sempre più lontano dalla Juve: oltre al Chelsea anche il Bayern Monaco si è detto interessato all'ex Ajax

redazionejuvenews

Dopo una stagione fatta di più bassi che alti, in casa Juve non ci si poteva aspettare altro che una piccola rivoluzione. Massimiliano Allegri ha fatto delle richieste precise: serviranno più esperienza e talento, per aumentare il livello tecnico della squadra. Per questo la dirigenza della Vecchia Signora ha messo le mani su due giocatori di assoluto livello come Paul Pogba e Angel Di Maria, perfetti per la rinascita bianconera. Ma il mercato della Juventus passerà anche dalle cessioni. Prima Chiellini, Dybala e Bernardeschi hanno lasciato il club bianconero, ora rischia di fare altrettanto anche de Ligt.

Il difensore olandese non ha mai chiesto espressamente di essere ceduto, ma al tempo stesso ha fatto capire che gradirebbe cambiare aria. A confermare questa ipotesi ci ha pensato Maurizio Arrivabene che in una recente intervista a Tuttosport ha detto: "Oggi è impossibile trattenere un giocatore che se ne vuole andare. Ma è sempre una questione di numeri, non è che se uno vuole andare via gli rispondi: prego, accomodati. È difficile trattenere un giocatore, però dal tavolo della trattativa bisogna alzarsi tutti e tre soddisfatti. E vale sempre l'articolo quinto: chi ha i soldi ha vinto".

La Juve è quindi stata chiara: de Ligt potrà partire ma soltanto a fronte di un'offerta importante e senza contropartite tecniche. Dalla vendita dell'olandese, infatti, dipenderà gran parte del mercato in entrata dei bianconeri. Sulle sue tracce da settimane c'è il Chelsea, ma secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, anche il Bayern Monaco avrebbe bussato alla porta della Vecchia Signora. A parità di offerta la decisione spetterà all'ex Ajax che dovrà scegliere quale delle due proposte accettare. Per il momento i Blues sembrano in vantaggio. Tuchel, allenatore della squadra londinese, ha infatti specificato il suo grande apprezzamento per de Ligt e il difensore stesso vorrebbe provare a confrontarsi con la Premier League.