Aria di derby: stasera si affrontano due difese di ferro

Le squadre di Allegri e Juric hanno nella fase difensiva una chiave del loro gioco. Solidità e concretezza per una gara si preannuncia tosta.

Mancano ormai poche ore al Derby della Mole . Una sfida importante per la Juventus, nella corsa punto a punto con l'Atalanta per il quarto posto. E con un occhio alla sfida di martedì, quando ci sarà la trasferta in casa del Villarreal, per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. La stracittadina di per sé è sempre una gara intensa e piena di agonismo , più di una volta decisa sul filo. Quest'anno poi potrebbe essere ancora più equilibrata e chiusa. Nella partita dell'Allianz Stadium si troveranno di fronte la terza difesa del campionato , quella della Juventus , e la quarta , quella del Torino. Premessa di una gara che potrebbe essere bloccata, almeno nelle prime battute.

I bianconeri hanno subito 22 gol in 25 partite di campionato. Ma la distribuzione di queste reti subite non è omogenea. Nella prima parte della stagione, piuttosto negativa in Serie A, i bianconeri ne hanno presi la maggior parte. Nelle prime 6 giornate infatti erano stati ben 10 gol presi da una squadra che sembrava non aver trovato ancora le misure. Questo vuol dire che nelle successive 19ne sono arrivati soltanto 12. Una media decisamente migliore. In totale sono stati 11 i clean sheet juventini, 10 con Szczesny, che sarà regolarmente in campo stasera, e 1 con Perin. La guida della retroguardia è stata sempre quella di Giorgio Chiellini, ancora assoluto maestro di marcatura. Il capitano però è assente per infortunio, così come Bonucci, altra colonna bianconera. Stasera quindi starà a De Ligt proteggere la retroguardia ed esserne il leader, accanto a Rugani. L'olandese è in grande crescita ed è pronto a prendersi una tale responsabilità. Ai loro lati due terzini di spinta come Cuadrado e Alex Sandro che dovranno cercare di dare una mano ai centrali.