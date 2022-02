Juve, senti Giletti: “Vincerà chi avrà più cattiveria. Occhio al centrocampo”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Massimo Giletti ha parlato del Derby della Mole tra Juventus e Torino

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il conduttore, giornalista e grande tifoso bianconero Massimo Giletti ha parlato del Derby della Mole tra Juventus e Torino: "Oggi le due squadre sono molto lontane in classifica ma il derby avvicina molto. Vincerà chi avrà più fame e cattiveria, alla Sala e Pulici di un tempo. Non basterà indossare una maglia, bisognerà combattere e non pensare alla Champions. La partita si deciderà a centrocampo: chi ne prende il dominio fa sua la gara. E non sarà facile per nessuna delle due: il Torino è una squadra compatta, mentre la Juve, come ha detto anche Allegri, sbaglia ancora molto nelle scelte dell'ultimo passaggio. E in spazi stretti tutto si complica".

E a proposito del centrocampo: meglio a tre o a due? "Dipende dall'avversario. Ma secondo me la soluzione ideale è a tre, con Zakaria, Locatelli e Rabiot (o McKennie a destra). Non mi è piaciuto per niente Arthur, fra errori, falli e scelte sbagliate". Poi su Zakaria ha aggiunto: "In panchina contro l'Atalanta? Quando hai tante gare ravvicinate devi essere attento alla gestione dei giocatori. E solo l'allenatore ha il polso della situazione di tutti. Vlahovic fra l'altro già conosceva la serie A, Zakaria no. E bisogna anche stare attenti a non bruciare i giocatori: con l'Atalanta era un impegno molto delicato".

Ci sarà spazio ancora per l'attacco a tre? "Secondo me il tridente è ormai un marchio di fabbrica della Juve, sarà difficile tornare indietro. Almeno in campionato. In Champions, e con gli spagnoli si gioca pure in trasferta, può essere diverso. Il tridente ha dato un'identità precisa alla squadra, e pure vincente. E la Juve deve continuare a vincere, quindi perché cambiarlo?". All'andata vinse la Juve con un gol di Locatelli nei minuti finali: "E' stata una delle Juve più brutte della stagione - ha esclamato Giletti, non ci voglio più pensare... Ora la squadra ha trovato la sua fisionomia, non può non vincere. Un pronostico? Eh, questo mi mette in difficoltà... (e ride, ndr). Diciamo che spero di non ricevere un messaggio da Cairo ma di essere io a mandarglielo...".