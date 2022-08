Depay incontra il Barca: pronta la risoluzione, poi la Juventus

Vicino alla chiusura il rapporto tra il giocatore e il Barcellona, che lascerà Piero l'olandese a parametro zero, che è pronto ad accasarsi alla Juventus

redazionejuvenews

La Juventus ha fatto ieri sera il suo esordio in SerieA, vincendo la prima partita della stagione contro il Sassuolo, nella cornice di un AllianzStadium sold out e nel quale è tornato il tifo organizzato, anche se in minima parte, che ha restituito una parvenza di ambiente allo stadio, che negli ultimi due anni era diventato molto silenzioso. Una vittoria per iniziare al meglio la stagione, e che proietta i bianconeri alla prossima partita, con un occhio sempre attento al mercato, dal quale in questi ultimi giorni dovrebbero arrivare nuovi importanti innesti.

Il primo, in ordine cronologico, che dovrebbe arrivare a Torino risponde al nome di MamphisDepay. Il giocatore, offertosi ai bianconeri, sta per rescindere il suo contratto con il Barcellona, e a seguito della rescissione si accaserà in bianconero. L'avvocato e rappresentante del giocatore, Sebastien Ledure, incontrerà infatti oggi il club blaugrana per trovare l'accordo per liberare il giocatore. Depay aveva confermato negli scorsi giorni di voler lasciare la Catalogna solo a parametro zero, e sembra sarà accontentato. Depay, forte dell'accordo già chiuso con la Juventus, sta quindi attendendo l'esito dell'incontro di oggi per fare le valigie e volare in direzione Torino, dove inizierà la sua nuova avventura.

I bianconeri dovrebbero garantire all'olandese un contratto di due anni a sei milioni a stagione, con il giocatore che, arrivato al Barcellona a zero, ha preteso di essere lasciato andare allo stesso prezzo, così da avere margine maggiore per le richieste sul contratto. La Juventus attende quindi fiduciosa ed è pronta ad accogliere il suo nuovo attaccante, che andrà a fare da riserva a Vlahovic, ma che potrà anche essere sfruttato insieme al serbo. Un altro tassello in arrivo per la nuova squadra di Massimiliano Allegri, che da qui a fine mercato dovrebbe ricevere altri due regali dalla dirigenza.