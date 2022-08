Mercato Juve / Il Psg svende, non solo Paredes per i bianconeri

Il mercato della Juventus non è ancora terminato. Un plauso va fatto alla dirigenza per aver portato alla corte di Allegri calciatori del calibro di Pogba, Di Maria, Kostic e Bremer. Ma il lavoro di Cherubini e Arrivabene non è ancora terminato. Ci sono dei ruoli che hanno bisogno di nuovi innesti. Il mantra è sempre lo stesso: "non comprare tanto per farlo, ma puntare su calciatori che possano fare la differenza".