Juve – Sassuolo / Partita perfetta, ma i tifosi su Di Maria: “E’ uno scherzo…”

Esordio sontuoso della Juventus all'Allianz Stadium contro un Sassuolo annichilito dalle giocate di Vlahovic e soprattutto Di Maria. Gol e assist per il Fideo che al 66' è costretto a lasciare il campo per un problema muscolare.

I supporter bianconeri hanno strabuzzato gli occhi di fronte alle magie dell'argentino, che ha subito dimostrato di poter fare la differenza in Serie A. Normali le preoccupazioni per la sua uscita anzitempo dal terreno di gioco. I tifosi juventini puntano il dito sui preparatori atletici del club piemontese e non solo. Abbiamo raccolto per voi gli sfoghi social del pubblico bianconero. Buon divertimento<<<