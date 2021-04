Demiral può portare Kean alla Juve: Paratici tratta con l’Everton

Kean è il primo obiettivo bianconero

redazionejuvenews

Dopo la prima stagione sotto tono in Premier League con l'Everton, Moise Kean è letteralmente esploso a Parigi. Infatti l'attaccante della Nazionale, da quando è andato in prestito al Paris Sain Germain, ha accumulato prestazioni da top player, facendosi notare dai più grandi club europei. Per questo motivo la Juventus, evidentemente pentita di averlo venduto alla società inglese, sta preparando il ritorno in bianconero di Kean. Infatti diverse voci sottolineano il fatto che Fabio Paratici sta trattando in maniera serrata con l'Everton. Inoltre, secondo indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sporti, Merih Demiral potrebbe sbloccare l'affare ed accontentare entrambe le parti.

Infatti, pare che il CFO della Juventus abbia messo sul piatto uno solo tra Ramsey, Rabiot e Bernardeschi, ma l'Everton sembra non essere interessata ad uno di questi giocatori. Una questione diversa, invece, se viene inserito nelle trattative il difensore turco, che sembra piacere al club inglese. Demiral, inoltre, nel corso della stagione, ha lamentato il fatto di voler trovare più spazio e la formazioni di Carlo Angelotti potrebbe essere la soluzione per lui. Un'alternativa sarebbe la scelta più opportuna, perché quasi sicuramente le Toffees non si accontenterebbero più di un'offerta che viaggia intorno ai 30 o 35 milioni di euro. Infatti la valutazione di mercato di Kean si è impennata grazie alle prestazioni del giocatore ai piedi della Tour Eiffel. Tanto che il cartellino dell'attaccante potrebbe valere intorno ai 50 milioni di euro.

Tuttavia, sia la Juventus che l'Everton devono fare i conti con il PSG. Il club parigino infatti vorrebbe riscattare Kean a titolo definitivo. Le 16 reti stagionali e le ottime prestazioni in Champions League hanno convinto i Campioni di Francia a provare a trattenere il Bad Boy, ma siamo certi che la Juventus non mollerà la presa e cercherà in tutti i modi di riportarlo a Torino. Tuttavia, nonostante che l'attaccante rimanga la scelta principale, la Vecchia Signora sta osservando anche altri attaccanti. Infatti nella lista di Paratici ci sono "El Kun" Aguero, in uscita dal City, Milik del Napoli e Mauro Icardi dal Paris Saint Germain.